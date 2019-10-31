На Шлиссельбургском проспекте иномарка сбила девушку
Очередной пешеход получил серьезные травмы в ДТП. На этот раз авария произошла ранним утром в Невском районе Санкт-Петербурга. Около 7:40 на Шлиссельбургском проспекте черная иномарка сбила молодую женщину.
- У дома номер 6 водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем «Киа Рио», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на девушку 1987 года рождения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В результате аварии женщина-пешеход получила серьезные травмы и в тяжелом состоянии была увезена в больницу на машине реанимации.
Сейчас на месте ДТП работают бригады инспекторов дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.
А всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов, в ГИБДД призывают к внимательности. На дорогах гололед и в таких условиях машина мгновенно остановиться не может.
ИСТОЧНИК KP.RU