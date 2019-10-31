2019-10-31T10:38:16+03:00
Происшествия

На Шлиссельбургском проспекте иномарка сбила девушку

Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли на машине реанимации
Петр КИБЕР
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На Шлиссельбургском проспекте сбили женщину. Фото: vk.com/spb_todayНа Шлиссельбургском проспекте сбили женщину. Фото: vk.com/spb_today
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Очередной пешеход получил серьезные травмы в ДТП. На этот раз авария произошла ранним утром в Невском районе Санкт-Петербурга. Около 7:40 на Шлиссельбургском проспекте черная иномарка сбила молодую женщину.

- У дома номер 6 водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем «Киа Рио», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на девушку 1987 года рождения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате аварии женщина-пешеход получила серьезные травмы и в тяжелом состоянии была увезена в больницу на машине реанимации.

Сейчас на месте ДТП работают бригады инспекторов дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

А всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов, в ГИБДД призывают к внимательности. На дорогах гололед и в таких условиях машина мгновенно остановиться не может.

ИСТОЧНИК KP.RU

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