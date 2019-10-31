2019-10-31T10:58:53+03:00
Общество

Кабачки, огурцы и яблоки: Что заготовили петербуржцы на зиму

Среди самых популярных продуктов для консервации в Северной столице стали помидоры
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Стало известно, какие продукты петербуржцы больше всего консервировали на зиму в 2019 годуСтало известно, какие продукты петербуржцы больше всего консервировали на зиму в 2019 годуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Летом и осенью жители Петербурга солили, мариновали, сушили и замораживали овощи и фрукты для того, чтобы потом всю зиму выставлять на стол различные яства. Для того, чтобы сделать заготовки правильно, многие горожане обращались за помощью в интернет в поисках рецептов. На основании этих запросов в четверг, 31 октября, стало известно, каких продуктов больше всего законсервировали петербуржцы.

- С августа по середину октября 2019 года поиск ответил на 35 миллионов кулинарных запросов со словами «на зиму». Основываясь на этих данных, аналитики составили топ продуктов, которые жители Петербурга консервировали все лето и осень, - говорится в исследовании «Яндекс».

Самыми популярными овощами для заготовок в Петербурге оказались помидоры и огурцы. В первую пятерку также вошли кабачки, перец и сливы. Отмечается, что в целом жители Северной столицы в полтора раза больше интересуются рецептами компота и варенья именно из сливы, чем в других крупных городах страны.

Также в Петербурге высокое число запросов рецептов с брусникой. В Культурной столице приготовлением этих ягод интересуются в пять с половиной раз больше, чем в других регионах.

Среди 15-ти самых популярных продуктов для консервации также стали яблоки, баклажаны, смородина, морковь, свекла, капуста, крыжовник, груши и вишня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маленькие сироты: В Петербурге двум собачкам ищут новый дом после смерти хозяйки
В Петербурге пойдет под суд «ювелирная банда», награбившая украшений на 120 млн рублей
30 тонн белорусского молока не смогли «протащить» в Россию через Лобок
«Чилийский беглец»: Ради спасения дегу в Петербурге разломали стену жилого дома
Петербуржца, убившего человека за машину, отправили в тюрьму на 13,5 лет
На ноябрьские праздники петербуржцы решили улететь в Москву, Калининград и Краснодар
Мужчина жестоко избил 12-летнего петербуржца в лифте и украл у него электросамокат
С 1 ноября в Ленобласти нельзя будет выйти на воду на лодке или катере
«Команда СЛУХ»: В Петербурге создали комикс про глухих детей с супер-способностями
В ближайшие выходные и праздничный понедельник по Петербургу пойдут ночные автобусы
Психиатрическую больницу на Арсенальной набережной эвакуировали из-за сообщения о бомбе
После двух утренних сбоев петербургское метро вошло в нормальный режим работы