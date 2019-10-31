Кабачки, огурцы и яблоки: Что заготовили петербуржцы на зиму

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-31T10:58:53+03:00

Стало известно, какие продукты петербуржцы больше всего консервировали на зиму в 2019 году Фото: Мария ЛЕНЦ

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Летом и осенью жители Петербурга солили, мариновали, сушили и замораживали овощи и фрукты для того, чтобы потом всю зиму выставлять на стол различные яства. Для того, чтобы сделать заготовки правильно, многие горожане обращались за помощью в интернет в поисках рецептов. На основании этих запросов в четверг, 31 октября, стало известно, каких продуктов больше всего законсервировали петербуржцы.

- С августа по середину октября 2019 года поиск ответил на 35 миллионов кулинарных запросов со словами «на зиму». Основываясь на этих данных, аналитики составили топ продуктов, которые жители Петербурга консервировали все лето и осень, - говорится в исследовании «Яндекс».

Самыми популярными овощами для заготовок в Петербурге оказались помидоры и огурцы. В первую пятерку также вошли кабачки, перец и сливы. Отмечается, что в целом жители Северной столицы в полтора раза больше интересуются рецептами компота и варенья именно из сливы, чем в других крупных городах страны.

Также в Петербурге высокое число запросов рецептов с брусникой. В Культурной столице приготовлением этих ягод интересуются в пять с половиной раз больше, чем в других регионах.

Среди 15-ти самых популярных продуктов для консервации также стали яблоки, баклажаны, смородина, морковь, свекла, капуста, крыжовник, груши и вишня.

ИСТОЧНИК KP.RU