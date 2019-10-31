2019-10-31T12:02:50+03:00
Происшествия

Психиатрическую больницу на Арсенальной набережной эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Сообщение об опасности сутки провисело на почте петербургского медучреждения
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге эвакуировали психбольницу, принадлежащую УФСИН, из-за сообщения о бомбеВ Петербурге эвакуировали психбольницу, принадлежащую УФСИН, из-за сообщения о бомбеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Здание психиатрической больницы на Арсенальной набережной, дом 9, принадлежащей ФКУ УФСИН Петербурга и Ленобласти, было экстренно эвакуировано из-за сообщения о заложенной бомбе. Инцидент произошел вечером в среду, 30 октября. Пациенты и персонал медучреждения были в срочном порядке выведены из здания.

- Около пяти часов вечера в среду, 30 октября, в полицию позвонил 50-летний инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям УФСИН Северной столицы и 47-го региона, который рассказал, что в 15:46 часов 29 октября на электронную почту больницы пришло письмо. В послании было написано о том, что в помещении первого лечебного корпуса заложена бомба, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сразу же после того, как стала известна эта информация, с 17 до 18 часов, 30 октября, производилась эвакуация персонала психбольницы и пациентов. Всего из здания были выведены 150 человек.

Специалисты-саперы проверили здание больницы и убедились в том, что взрывоопасных веществ и устройств нигде нет, и люди в безопасности. После этого медучреждение возобновило работу, а правоохранители начали проверку инцидента о ложном сообщении об акте терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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