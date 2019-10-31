В ближайшие выходные и праздничный понедельник по Петербургу пойдут ночные автобусы

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-31T12:19:02+03:00

Ночные автобусы выйдут в рейсы в ночь с 1 по 4 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Еще пару трудовых будней, и петербуржцев (как и всех россиян, собственно) ждут три выходных дня. 2, 3 и 4 ноября, по случаю праздника Дня народного единства, объявлены нерабочими. И, традиционно на ночные улицы выйдут специальные автобусы, которые развезут подгулявших горожан по домам. Точнее по маршрутам линий петербургского метро.

- В период с 1 на 2 ноября, со 2 на 3 и с 3 на 4 ноября по Петербургу будут курсировать ночные автобусы. Движение по маршрутам №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии метрополитена, будет осуществляться с 0:00 часов до 06:00 утра, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Интервал движения автобусов составит около получаса, а оплатить проезд можно будет наличными, купив билет у кондуктора, или электронными проездными - «подорожником», например.

При этом вскоре ночные автобусы отправятся на отдых. С 10 ноября они перестанут выезжать на маршрут каждые выходные. Исключение составят лишь новогодние праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU