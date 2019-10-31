2019-10-31T12:29:55+03:00
Общество

«Команда СЛУХ»: В Петербурге создали комикс про глухих детей с супер-способностями

Проект направлен для воспитания толерантности у детей и взрослых без особенностей развития [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженки создали комикс о суперспособностях глухих детей / Фото: "Я тебя слышу"Петербурженки создали комикс о суперспособностях глухих детей / Фото: "Я тебя слышу"
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Две жительницы Петербурга Алла Маллабиу и Зоя Бойцева создали уникальный комикс про детей с проблемами слуха. История в картинках рассказывает о трех героях-подростках, которые борются с несправедливостью, а также показывают, что нарушение чувства – не ущербность, а наоборот может превратиться с супер-способность. Уникальный комикс под названием «Команда СЛУХ» 21 октября стал победителем конкурса «Инновации в Образовании-2019».

Отрывок из комикса "Команда СЛУХ" / / Фото: "Я тебя слышу"

Отрывок из комикса "Команда СЛУХ" / / Фото: "Я тебя слышу"

- Современные средства слухопротезирования позволяют детям с нарушением слуха учится в обычных школах, где они могут столкнуться с агрессией со стороны других учеников. И сверхзадача проекта – такую агрессию предотвратить, показать, что глухие дети – обычные дети, так же как все, они могут общаться со сверстниками, - рассказали авторы комикса организации «Открытые НКО».

Сами создатели комикса – мамы деток, которые не слышат с рождения. По их словам, они столкнулись с проблемой того, что в России очень сложно получать комплексную поддержку. За неимением таковой, Алла и Зоя стали сами ее создавать, из чего в последствии появилась организация «Я тебя слышу», которая помогла уже более пяти тысячам детей с проблемами слуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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