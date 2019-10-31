С 1 ноября в Ленобласти нельзя будет выйти на воду на лодке или катере
Уже с завтрашнего дня все любители рыбалки и водных прогулок в Ленинградской области не смогут законно вывести лодки и катера на реки и озера. Причина - официальное закрытие навигации маломерных судов, которое начинает действовать с 1 ноября.
- Завершение навигации обусловлено понижением температуры воздуха, ухудшением ветро-волнового режима и грядущим ледоставом, -сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
Подпись под нужным распоряжением уже поставил губернатор региона Александр Дрозденко. В нынешнем годы навигация завершилась на 18 дней раньше, чем в прошлом.
Надо отметить, что выход на воду запрещен всем малым судам, кроме тех, которые занимаются официальным ловом рыбы. Но к обычным любителям крючка и блесны это не относится. У них сезон закрыт до следующего года.
Следить за соблюдением правил судоходства будут инспектора водной службы МЧС и местные власти.
Напомним, что в Петербурга навигация также закрывается с 1 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU