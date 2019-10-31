2019-10-31T13:05:56+03:00
Происшествия

Мужчина жестоко избил 12-летнего петербуржца в лифте и украл у него электросамокат

С травмами головы школьника госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге 12-летнего школьника жестоко избил мужчина в лифте, чтобы украсть электросамокатВ Петербурге 12-летнего школьника жестоко избил мужчина в лифте, чтобы украсть электросамокатФото: Евгения ГУСЕВА
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В Петербурге 12-летний школьник пережил жесткое нападение взрослого грабителя. Днем в среду, 30 октября, мальчик вступил в бой с неизвестным мужчиной, который хотел отобрать у него электросамокат. Неравную схватку мальчик проиграл и избитый попал в больницу.

- Около 16 часов в среду, 30 октября, в лифт в доме 46/28 по Дальневосточному проспекту вслед за семиклассником зашел неизвестный мужчина. Когда двери закрылись, преступник стал избивать руками мальчика, отобрал электросамокат стоимостью 20 тысяч рублей и сбежал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Избитого ребенка с места происшествия госпитализировала бригада скорой помощи в приемный покой детской больницы № 5. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и левого уха. После оказания помощи, мама мальчика забрала его домой.

Школьник запомнил своего обидчика. По его словам, это был худой мужчина славянской внешности, ростом 170-175 сантиметров. Он был одет в черную куртку, черную вязанную шапку, а оранжевый шарф закрывал лицо преступника.

На данный момент полиция Петербурга проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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