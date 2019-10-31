Петербуржца, убившего человека за машину, отправили в тюрьму на 13,5 лет

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-31T13:25:58+03:00

В Петербурге осудили на 13,5 лет мужчину, который убил человека ради машины Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге осудили 25-летнего рецидивиста, который с легкостью убил человека за вознаграждение в виде машины. Однако это не единственное его прегрешение. В четверг, 31 октября, суд вынес приговор мужчине сразу по четырем статьям, включая убийство, незаконный оборот оружия и попытку сбыта психотропного вещества.

- По данным следствия, 26 октября 2018 года, около одного из домов по Пражской улице, 25-летний обвиняемый убил 29-летнего местного жителя, выстрелив в него из переделанного пистолета. Сделал он это по просьбе своего знакомого, который пообещал ему в качестве вознаграждения автомобиль Honda Civic, - рассказал следственный комитет Петербурга.

Во время расследования уголовного дела, стражи правопорядка провели обыск у обвиняемого, где нашли много всего интересного. В своей квартире рецидивист хранил партию психотропного вещества, больше известного как амфетамин. Наркотик мужчина планировал продавать, чтобы зарабатывать деньги.

Изучив материалы дела, суд Петербурга назначил наказание 25-летнему мужчине – лишение свободы на 12 лет в колонии строго режима, а также еще дополнительно 1,5 года тюрьмы. Отмечается, что уголовное дело в отношении заказчика убийства выделено в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU