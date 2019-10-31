В Петербурге пойдет под суд «ювелирная банда», награбившая украшений на 120 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-31T14:16:23+03:00

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Десять бандитов, которые в течение шести лет «обчищали» ювелирные салоны в разных регионах России, попали под прицел полиции еще два года назад. Сначала делом занимался Смоленский суд, теперь оно передано в Петербург, где его рассмотрят в особом порядке.

- Обвинение предполагает, что Андрей Минин собрал и возглавил преступную банду, чтобы совершать нападения как на граждан, так и на различные организации. Серия налетов происходила с 2011 по 2017 год, всего совершено 15 эпизодов. Группировка грабила ювелирные магазины в Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областях, а также в Санкт-Петербурге, - сообщила объединенная пресс-служба судов.

Для устрашения преступники использовали муляжи гранат и пистолеты «Тульский Токарев». За шесть лет грабители похитили ювелирных украшений на общую сумму 120 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU