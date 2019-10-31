2019-10-31T14:16:23+03:00
Происшествия

В Петербурге пойдет под суд «ювелирная банда», награбившая украшений на 120 млн рублей

Орудовали преступники в течение 6 лет по всей территории России
Галина КАНДИНСКАЯ
Поделиться:
Петербургский суд принял дело банды, которая «обнесла» 15 ювелирных магазинов.Петербургский суд принял дело банды, которая «обнесла» 15 ювелирных магазинов.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Десять бандитов, которые в течение шести лет «обчищали» ювелирные салоны в разных регионах России, попали под прицел полиции еще два года назад. Сначала делом занимался Смоленский суд, теперь оно передано в Петербург, где его рассмотрят в особом порядке.

- Обвинение предполагает, что Андрей Минин собрал и возглавил преступную банду, чтобы совершать нападения как на граждан, так и на различные организации. Серия налетов происходила с 2011 по 2017 год, всего совершено 15 эпизодов. Группировка грабила ювелирные магазины в Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областях, а также в Санкт-Петербурге, - сообщила объединенная пресс-служба судов.

Для устрашения преступники использовали муляжи гранат и пистолеты «Тульский Токарев». За шесть лет грабители похитили ювелирных украшений на общую сумму 120 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маленькие сироты: В Петербурге двум собачкам ищут новый дом после смерти хозяйки
30 тонн белорусского молока не смогли «протащить» в Россию через Лобок
«Чилийский беглец»: Ради спасения дегу в Петербурге разломали стену жилого дома
Петербуржца, убившего человека за машину, отправили в тюрьму на 13,5 лет
На ноябрьские праздники петербуржцы решили улететь в Москву, Калининград и Краснодар
Мужчина жестоко избил 12-летнего петербуржца в лифте и украл у него электросамокат
С 1 ноября в Ленобласти нельзя будет выйти на воду на лодке или катере
«Команда СЛУХ»: В Петербурге создали комикс про глухих детей с супер-способностями
В ближайшие выходные и праздничный понедельник по Петербургу пойдут ночные автобусы
Психиатрическую больницу на Арсенальной набережной эвакуировали из-за сообщения о бомбе
После двух утренних сбоев петербургское метро вошло в нормальный режим работы