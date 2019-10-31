2019-10-31T13:57:52+03:00
Дом. Семья

«Чилийский беглец»: Ради спасения дегу в Петербурге разломали стену жилого дома

Операция по вызвалению белки из вентшахты длилась трое суток [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские спасатели сломали стену в квартире ради спасения чилийской белкиПетербургские спасатели сломали стену в квартире ради спасения чилийской белкиФото: принтскрин видео.
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В Петербурге трое суток проходила серьезная операция по спасению чилийской белки с красивым названием дегу, которая оказалась в заточении в стене жилого дома. Юркий зверек, живший в клетке в квартире на улице Есенина, 28 октября решил покинуть свое уютное гнездышко и отправился исследовать местность. Малыш просочился в туалетную комнату, и несмотря на настойчивые попытки хозяев выставить его, прорвал оборону, прошмыгнул в дыру в стене и пропал.

- После суток безрезультатных призывов и приманивания кормом безутешная хозяйка вызвала спасателей. В первый вечер волонтерам удалось лишь исследовать место побега. Камера не показала зверька в дырке, а ключей от чердака не было, поэтому операция была перенесена на следующий день, - рассказали спасатели из организации «Кошкиспас».

Во вторник, 29 октября, с помощью камеры с крыши удалось найти белку, затаившуюся в кухонной вентиляционной шахте. Оказалось, что дегу упал на первый этаж. Добрая соседка квартиры, рядом с которой находился зверек, разрешила сделать дыру в стене для его спасения. К двум часам ночи отверстие было сделано, но белка спряталась в угол шахты.

На следующий день, 30 октября, спасатели снова прибыли на улицу Есенина, где продолжили долбить стену. И, о, чудо. Спустя три дня удалось достать чилийского беглеца, потрепавшего нервы хозяйке, соседям и спасателям.

Белку дегу три дня вызволяли из вентшахты в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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