2019-10-31T14:10:22+03:00
Общество

30 тонн белорусского молока не смогли «протащить» в Россию через Лобок

Крупную партию незаконного товара задержал Россельхознадзор
Петр КИБЕР
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30 тонн белорусского молока не пустили в Россию сотрудники Россельхознадзора.30 тонн белорусского молока не пустили в Россию сотрудники Россельхознадзора.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Инспектора управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям продолжают стоять на страже жизни и здоровья россиян, а также соблюдения законов страны. Так, через пограничный пункт пропуска «Лобок» не пустили в страну больше 30 тонн белорусского молока и творога с одного из могилевских предприятий, которые ехали во Всеволожск.

- В ходе проверки документов было установлено, что ввоз в Россию продукции с данного завода-изготовителя временно запрещен из-за повторного нарушения ветеринарно-санитарных норм, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В итоге вся «молочка» была возвращена в Беларусь. Также, как 350 килограммов колбасы и свиного жира белорусского производства, который также везли через Лобок, но без соответствующих документов. А вдобавок и в машине без холодильника.

Теперь все продукты уехали назад. Здоровью жителей Петербурга и Ленобласти, которым предназначалась продукция, ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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