2019-10-31T14:27:21+03:00
Дом. Семья

Маленькие сироты: В Петербурге двум собачкам ищут новый дом после смерти хозяйки

Пушистые, воспитанные питомцы породы йорк временно находятся на попечении у ветеринара
Лилия КОЗЛОВА
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Престарелые собачки остались сиротами после смерти хозяйки в ПетербургеПрестарелые собачки остались сиротами после смерти хозяйки в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Две маленькие собачки из Петербурга в одночасье остались без дома и любящей хозяйки. Пушистые девочки породы йоркширский терьер неожиданно осиротели, когда их владелица внезапно умерла. Собаки остались совсем одни. Благо, на улице воспитанные питомцы не оказались, их забрала на передержку опытный ветеринар, которая теперь пытается найти девочкам новую любящую семью. В четверг, 31 октября, в сети появился «крик души».

- Собачкам 10 и восемь лет. Это мать и дочь. Йорки очень воспитанные, приучены к выгулу как на улице, так и на пеленку, - рассказала в сети петербурженка.

Отмечается, что собаки совершенно здоровы. Но им срочно нужен новый хозяин, чтобы не загрустить и не зачахнуть с горя. На данный момент они находятся под присмотром ветеринара, которая курирует собак и ищет им добрые, хорошие руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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