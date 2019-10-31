2019-10-31T15:02:20+03:00
Происшествия

Украл соковыжималку, обещал задушить, махал табуреткой: «отелло» получил 3,5 года из-за бытовой ссоры

Женщина устала от буйного поведения соседа по коммуналке и пошла в полицию
Петр КИБЕР
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За угрозы табуреткой и воровство буйный сосед получил 3,5 года тюрьмы.За угрозы табуреткой и воровство буйный сосед получил 3,5 года тюрьмы.Фото: Анна СЕМИНА
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Невский районный суд Санкт-Петербурга определись меру наказания для буйного мужчины, который третировал свою соседку по коммунальной квартире. Подсудимый регулярно угрожал женщине расправой и не гнушался воровством.

- Суд установил: обвиняемый, находясь в коридоре квартиры дома 27 по улице Дыбенко, на почве личных неприязненных отношений, высказал угрозу соседке: «Сейчас, я тебя убью!», после чего, в подтверждение своих слов схватил табурет и замахнулся им в область головы женщины, - сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Через некоторое время мужчина перешел от слов к действиям. Поссорившись с соседкой в очередной раз, он пообещал ее задушить и схватил обеими руками за горло.

Последней каплей стало воровство со стороны «отелло». Из комнаты женщины он украл 2 тысячи рублей и соковыжималку.

В итоге на мужчину завели несколько дел по целому «букету « статей. А суд, учтя все обстоятельства, отправил буйного петербуржца за решетку на 3,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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