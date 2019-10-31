2019-10-31T15:05:24+03:00
Общество

ОНФ решил спасать краснокнижного волховского сига от браконьеров

Первый рейд с Росприроднадзором уже состоялся
Петр КИБЕР
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Чтобы спасти волховского сига от уничтожения, в ОНФ предлагают ужесточить законы для браконьеров.Чтобы спасти волховского сига от уничтожения, в ОНФ предлагают ужесточить законы для браконьеров.
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Активисты из Общероссийского народного фронта (ОНФ) озаботились судьбой рыб в Ленинградской области. особенно общественников взволновала популяция знаменитого волховского сига, который усилиями браконьеров попал в Красную книгу. Чтобы пресечь бесконтрольный вылов, члены ОНФ вместе с инспекторами Росприроднадзора вышли в рейд.

-Мы столкнулись с наиболее распространенным видом рыболовного браконьерства – это вылов с помощью сетей. Здесь, на реке Волхов, это очень опасно, ведь в сетях погибают и мальки, выращенные на местном рыбзаводе, - заявил модератор тематической площадки «Экология» ОНФ Денис Сальников.

В руки инспекторов попали рыбаки, который успели «заманить» в сети несколько особей редкой рыбы. При этом промысел сига запрещен в принципе, ведь этот вид находится под угрозой полного исчезновения - на счету каждая рыбешка.

- По предварительной оценке, ущерб от незаконного улова составляет более ста тысяч рублей, - заявляют в ОНФ.

Специалисты считают, что пресечь действия браконьеров может лишь ужесточение ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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