ОНФ решил спасать краснокнижного волховского сига от браконьеров
Активисты из Общероссийского народного фронта (ОНФ) озаботились судьбой рыб в Ленинградской области. особенно общественников взволновала популяция знаменитого волховского сига, который усилиями браконьеров попал в Красную книгу. Чтобы пресечь бесконтрольный вылов, члены ОНФ вместе с инспекторами Росприроднадзора вышли в рейд.
-Мы столкнулись с наиболее распространенным видом рыболовного браконьерства – это вылов с помощью сетей. Здесь, на реке Волхов, это очень опасно, ведь в сетях погибают и мальки, выращенные на местном рыбзаводе, - заявил модератор тематической площадки «Экология» ОНФ Денис Сальников.
В руки инспекторов попали рыбаки, который успели «заманить» в сети несколько особей редкой рыбы. При этом промысел сига запрещен в принципе, ведь этот вид находится под угрозой полного исчезновения - на счету каждая рыбешка.
- По предварительной оценке, ущерб от незаконного улова составляет более ста тысяч рублей, - заявляют в ОНФ.
Специалисты считают, что пресечь действия браконьеров может лишь ужесточение ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU