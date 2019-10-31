«У меня сестра инвалид»: Девочки оправдали свою кражу продуктов в супермаркете Петербурга

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-31T15:09:44+03:00

Две девочки обворовали контейнер с продуктами для нуждающихся в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Школьницы забрали пряники и булки из контейнера для сбора еды для нуждающихся

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Двух школьниц поймали на краже из контейнера, куда покупатели супермаркета кладут продукты для нуждающихся. В четверг, 31 октября, на девочек, которые активно набивали свои рюкзаки пряниками и булочками, обратила внимание активистка из Петербурга Полина Тумашик. Подростки не смутились ни камеры мобильного телефона, ни вопросов женщины, быстро оправдав свой поступок.

- У меня сестра-инвалид, - заявила одна из школьниц.

Как отметила активистка, оправдание девочек про сестру в инвалидной коляске прозвучало по-хамски и с вызовом. Набрав еды, они поспешили убежать.

- При выходе из ТРК их встретил мой муж, они смеялись и говорили, что придут еще что-нибудь взять, - приводит слова активистки «Мойка78».

К сожалению, это не первый случай, когда подростки воруют еду для нуждающихся, отметила Тумашик. Женщина призвала организаторов благотворительной акции обратить на это внимание и принять меры, для того, чтобы продукты оставались в сохранности и доходили до тех, кто действительно голодает.

ИСТОЧНИК KP.RU