«У меня сестра инвалид»: Девочки оправдали свою кражу продуктов в супермаркете Петербурга
Двух школьниц поймали на краже из контейнера, куда покупатели супермаркета кладут продукты для нуждающихся. В четверг, 31 октября, на девочек, которые активно набивали свои рюкзаки пряниками и булочками, обратила внимание активистка из Петербурга Полина Тумашик. Подростки не смутились ни камеры мобильного телефона, ни вопросов женщины, быстро оправдав свой поступок.
- У меня сестра-инвалид, - заявила одна из школьниц.
Как отметила активистка, оправдание девочек про сестру в инвалидной коляске прозвучало по-хамски и с вызовом. Набрав еды, они поспешили убежать.
- При выходе из ТРК их встретил мой муж, они смеялись и говорили, что придут еще что-нибудь взять, - приводит слова активистки «Мойка78».
К сожалению, это не первый случай, когда подростки воруют еду для нуждающихся, отметила Тумашик. Женщина призвала организаторов благотворительной акции обратить на это внимание и принять меры, для того, чтобы продукты оставались в сохранности и доходили до тех, кто действительно голодает.
ИСТОЧНИК KP.RU