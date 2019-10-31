2019-10-31T15:32:44+03:00
Происшествия

Пенсионер обварился в кипятке из прорванной трубы на улице Олеко Дундича

Из-за густого пара петербургские автомобилисты и пешеходы двигаются словно в тумане [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пенсионер упал в кипяток, вытекший из прорвавшейся трубы на Олека Дундича в ПетербургеПенсионер упал в кипяток, вытекший из прорвавшейся трубы на Олека Дундича в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Улицу Олеко Дундича во Фрунзенском районе Петербурга заволокло плотным паром. Днем в четверг, 31 октября, возле дома 21 прорвало трупу и кипяток в большом количестве вылился на поверхность земли. Не обошлось и без инцидента: пенсионер, пытался обойти бурлящее новообразовавшееся море и упал в горячую воду. С места ЧП престарелого петербуржца госпитализировала бригада скорой помощи.

- Поскользнулся где-то в тумане этом. Сидел, за колено держался. Потом скорая забрала, - рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

Тем временем, густой пар, больше напоминающий «праздничное оформление» к Хэллоуин, который как раз отмечается 31 октября, расползся по всему кварталу, заполонив еще соседнюю Будапештскую улицу. Автомобилистам приходится ехать с минимальной скоростью, так как из-за дыма на дорогах нулевая видимость.

Аварийные службы быстро прибыли на место и перекрыли все дороги от Купчинской до Будапештской. Как скоро будет исправлена неполадка, пока что не известно.

На улице Олеко Дундича в Петербурге прорвало трубу с кипятком 31.10.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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