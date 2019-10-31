2019-10-31T16:15:38+03:00
Происшествия

В Петербурге полицейский застрелил разъяренную дворнягу, покусавшую троих человек

Стражи порядка действовали в соответствии с Федеральным законом
Галина КАНДИНСКАЯ
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Петербургские полицейские спасли троих человек, застрелив агрессивного пса, напавшего на них.Петербургские полицейские спасли троих человек, застрелив агрессивного пса, напавшего на них.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Открыть огонь по агрессивной собаке пришлось полицейским из Санкт-Петербурга. Стражей порядка вызвали к гаражам на улице Кубинской местные жители, которых пес держал в страхе несколько дней. С их слов собака набрасывалась на людей, были пострадавшие.

- Женщина-вахтер гаражного кооператива в Московском районе сообщила, что собака покусала ее коллегу, - рассказали в полиции. - Около 11 утра наряд патрульно-постовой службы приехал на место ЧП - как раз в этот момент агрессивное животное пыталось наброситься на очередную жертву.

Используя спецсигналы патрульной машины, стражи порядка отвлекли бродячее животное, но тут неожиданно оно кинулось на одного из них.

- В соответствии с Федеральным законом «О полиции» было принято решение применить табельное оружие на поражение, - добавили в пресс-службе ведомства.

Агрессивную собаку застрелили, выпустив в нее несколько пуль. Больше никто, к счастью, не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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