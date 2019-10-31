«Не давите на него сильно, а то глаза лопнут»: Петербуржцы ищут хозяев потерявшегося той-терьера

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-31T16:25:52+03:00

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Жители Санкт-Петербурга переживают за судьбу маленькой «игрушечной» собачки, которая потерялась на улице Софье Ковалевской . Именно там той-терьера (игрушечного терьера - англ.) и нашли местные жители. Пока замершего песика люди забрали домой, но его настоящих хозяев призывают откликнуться и найтись.

- Найден той-терьер , мальчик, клейма и чипа нет. Территориально около поликлиники на улице Софьи Ковалевской, - пишут в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» добросердечные горожане, временно приютившие потеряшку.

При этом вид у бедняги той-терьера такой испуганный, что петербуржцы всерьез забеспокоились о его здоровье и жизни: «Не давите на него только сильно, а то глаза лопнут».

А пока настоящие хозяева собаки не нашлись, пользователи соцсетей начали активно делиться мнениями в комментариях, давать советы и даже искать невест другим собакам: «Какой милаха! По моське вижу, что сам, дурында, потерялся»; «Мы так же своего тоя лет 6 назад зимой нашли и подобрали»; «А девочки нет? У нас мальчик, хочет жениться!».

Пока хозяева пса-потеряшки не найдены.

ИСТОЧНИК KP.RU