2019-10-31T16:29:58+03:00
Общество

Ведьмы, черти и оборотни: Зловещая «нечисть» появилась на улицах Петербурга

Жители Северной столицы отмечают Хэллоуин - самый жуткий праздник в году [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы в костюмах на Хэллоуин пугают горожан своими образамиПетербуржцы в костюмах на Хэллоуин пугают горожан своими образамиФото: СОЦСЕТИ
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Нечто странное творится на улицах Петербурга. В четверг, 31 октября, жители города стали замечать жутких людей, словно вышедших их страшных сказок, мифов и фильмов ужаса. Ведьмы, черти и оборотни то тут, то там появляются на перекрестках дорог в своих черных, мрачных облачениях, спеша на шабаш. Некоторые петербуржцы шарахаются от странных гостей, однако большинство улыбаются в след «нечисти», которая собирается отметить праздник Хэллоуин.

В поисках красоты и молодости в Петербург прибыла ведьма Малефисента Фото: СОЦСЕТИ

В поисках красоты и молодости в Петербург прибыла ведьма МалефисентаФото: СОЦСЕТИ

- Продолжаю вести наблюдение. Кого-то прислали на поиски рогатой женщины, - пошутил петербуржец в соцсети, поймав в объектив своей камеры людей в костюмах

На одном из размытых снимков видны очертания ведьмы Малефисенты из сказки «Спящая Красавица». Силуэт настолько похож на киногероя, словно колдунья действительно сошла с большого экрана и отправилась гулять по Петербургу. Спустя время, следом за Малефисентой, на шабаш прошагала одинокая ведьма.

С наступлением темноты горожане ожидают, что в Петербурге появится еще больше нечисти. Главное, чтобы они были страшные снаружи, но добрые внутри, считают петербуржцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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