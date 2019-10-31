2019-10-31T17:59:53+03:00
Звезды

Детский театр танца Бориса Эйфмана готов принять первых зрителей

Комплекс на Введенской улице распахнет свои двери уже 16 ноября
Петр КИБЕР
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Борис Эйфман счастлив, что его мечта свершилась.Борис Эйфман счастлив, что его мечта свершилась.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уже через две с небольшим недели свои двери распахнет двери Детский театр танца Бориса Эйфмана. Новое здание, построенное на Введенской улице, вмещает в себя школу, репетиционный и зрительный залы (последний на 500 мест), а также гримуборные, мастерские и прочие помещения.

- Я бесконечно счастлив, что нам удалось осуществить мечту – создать такой удивительный кампус, объединяющий балетную и общеобразовательную школы, интернат и театр танца, приводит слова самого Бориса Эйфмана газета «Петербургский дневник».

Именно журналисты стали первыми посетителями комплекса и своими глазами смогли увидеть, как за несколько лет из здания обычной общеобразовательной школы был сделан уникальный объект.

То самое «открытое небо». Фото: Артем КИЛЬКИН

То самое «открытое небо».Фото: Артем КИЛЬКИН

Здесь есть потолки в стиле «открытое небо» - скуполами, яркие люстры с «мягким» светом. Двухъярусный театр, сочетает в себе и классику и современность. А сами юные танцовщики заявляют, что счастливы возможности быть и учиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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