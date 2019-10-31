2019-10-31T16:54:17+03:00
Общество

В Полежаевском парке восстановили пешеходный мост, проходящий через Аллею Славы

Предположительно, переправа была сооружена силами жителей Петербурга во второй половине XX века
Лилия КОЗЛОВА
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«Мостотрест» восстановил пешеходный мост в Полежаевском парке«Мостотрест» восстановил пешеходный мост в Полежаевском паркеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Полежаевском парке, расположенном в Красногвардейском районе Петербурга, восстановили старый пешеходный мост, перекинутый через реку Дудергофку. Как стало известно в четверг, 31 октября, работы вели сотрудники «Мостотреста» с августа 2019 года. Всего за пару месяцев они усилили конструкцию переправы, которая теперь стала безопасна для гуляющих по парку людей.

- Предположительно этот мост был построен во второй половине XX века хозяйственным способом при благоустройстве территории парка. Делался он без какого-либо проекта из железобетонных плит, которые не предназначены для подобных построек. Гидроизоляции, воодоотвода и дорожного покрытия тоже не было, из-за чего в нем быстро появились трещины, - рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Сейчас сотрудники «Мостотреста» усилили промежуточные и береговые опоры моста, установили пролетное строение в проектном положении, провели гидроизоляцию, а также положили новое покрытие из полимерных компонентов на прохожую часть.

Восстановление моста является важным в том числе потому, что он находится на Аллее Славы, а сам Полежаевский парк – объект культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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