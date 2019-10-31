2019-10-31T17:14:31+03:00
Происшествия

Появилось видео допроса обвиняемого в убийстве 6-летнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

Мужчина, предварительно, ранее уже был судим
Роман ЛЯЛИН
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Предполагаемый убийца ребенка Фото: СКРПредполагаемый убийца ребенка Фото: СКР
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В Нарьян-Маре оплакивают шестилетнего мальчика, которого убил 36-летний местный житель Денис. Мужчина пришел к малышам под видом отца. Охрана его пропустила. Но вот воспитатель заподозрила что-то неладное и попыталась помешать преступнику. Тогда он оттолкнул женщину, достал нож и порезал горло ребенка. Сейчас мужчина задержан.

Сотрудники СКР уже опубликовали видео допроса подозреваемого в убийстве ребенка.

- Мальчику шесть лет, - говорит полицейский на видео. - Ты прошел на третий этаж, где спали дети.

Предполагаемый преступник в это время стоит потупив голову. Он заявил на допросе, что убить ребенка его заставил сатана.

Видео допроса убийцы шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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