2019-10-31T20:08:55+03:00
Общество

Смольный и УФАС Петербурга могут сократить число ГУПов в ходе инвентаризации

Рабочая группа проверит целесообразность всех государственных унитарных предприятий
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Проверка коснется всех ГУПов, в том числе, и "Водоканала". Фото: vk.com/vodokanal_spbПроверка коснется всех ГУПов, в том числе, и "Водоканала". Фото: vk.com/vodokanal_spb
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Смольный и УФАС Петербурга договорились провести инвентаризацию всех без исключения государственных унитарных предприятий (ГУП). Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Елин в ходе рабочей встречи с руководителем городской антимонопольной службы Вадимом Владимировым.

- Мы сошлись в одинаковых взглядах на то, что в Петербурге пора повышать конкуренцию и сокращать долю государства в экономике, - приводит слова Евгения Елина пресс-служба Смольного.

В течение 2 недель создадут рабочую группу, которая крепко возьмется за проверку всех ГУПов. Специалисты оценят целесообразность их существования, возможную необходимость реорганизации, а также определят организационно-правовую форму. ГУПы при этом отчитаются по своим затратам и источникам финансирования. Инвентаризация закончится до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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