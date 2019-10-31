Смольный и УФАС Петербурга могут сократить число ГУПов в ходе инвентаризации
Смольный и УФАС Петербурга договорились провести инвентаризацию всех без исключения государственных унитарных предприятий (ГУП). Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Елин в ходе рабочей встречи с руководителем городской антимонопольной службы Вадимом Владимировым.
- Мы сошлись в одинаковых взглядах на то, что в Петербурге пора повышать конкуренцию и сокращать долю государства в экономике, - приводит слова Евгения Елина пресс-служба Смольного.
В течение 2 недель создадут рабочую группу, которая крепко возьмется за проверку всех ГУПов. Специалисты оценят целесообразность их существования, возможную необходимость реорганизации, а также определят организационно-правовую форму. ГУПы при этом отчитаются по своим затратам и источникам финансирования. Инвентаризация закончится до конца 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU