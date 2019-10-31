Ленивые петербургские грузчики кидали строительный мусор в самосвал прямиком с 8-го этажа

31 Окт. 20:57 2019-10-31T20:57:23+03:00

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Вечером 31 октября в гостинице «Орбита» на проспекте Непокоренных, 4 грузчики решили не тратить силы и скидывали мешки с мусором в самосвал прямиком с 8-го этажа. Ленивых рабочих засняли на видео удивленные очевидцы. Они добавили, что грузчики немного оцепили территорию. Но горожан беспокоило другое – многие тяжеленные мешки летели мимо кузова и теоретически могли зацепить прохожих или тех, кто вышел бы на балкон.

- Классно они выкидывают мусор, я тоже так хочу! Бам, попал! А вот следующий улетел мимо. И опять! Похоже, они это не в первый раз делают. Весело! – комментировал происходящее автор видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

«Комсомолке» сообщили в гостинице, что 8 этаж действительно их, однако о строительных работах оперативный комментарий администраторы дать не смогли. Тем временем, некоторые петербуржцы в соцсетях считают, что рабочие делали все правильно, поскольку так они не загрязнят лифт и другие помещения здания – выходит небезопасно, но эффективно.

ИСТОЧНИК KP.RU