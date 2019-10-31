На Дворцовой площади показали часть грандиозного фестиваля света, который пройдет 2 и 3 ноября

31 Окт. 22:04 2019-10-31T22:37:01+03:00

Гигантские световые растения и не только ждут посетителей фестиваля на выходных 2 и 3 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

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31 октября в Петербурге на Дворцовой площади прошел пресс-показ грядущего фестиваля «Чудо света». Напомним, он состоится 2 и 3 ноября с 19:00 до 22:00. Фестиваль представляет из себя масштабное 3D-мэппинг-шоу с использованием лазерных и световых технологий. Сегодня часть представления увидели журналисты. Всю завлекающую красоту можно оценить по снимкам нашего фотокорреспондента. На фасаде Главного штаба на несколько минут появились гигантские световые растения, пиксельные деревья и морская гладь.

В этот раз «Чудо света» порадует посетителей использованием технологий дополненной реальности. Горожанам предлагают скачать на телефоны специальное приложение, которое позволит стать полноценным участником шоу.

Нащ фотокорреспондент остался под впечатлением от увиденного!Фото: Артем КИЛЬКИН

- 3D спектакль на фасаде Главного штаба перенесет зрителей в компьютерную игру. Нас ждёт захватывающий квест в киберпространстве и поиск потерянных артефактов, которые помогут найти источник света, - интригуют организаторы.

Добавим, что вход на мероприятие будет традиционно свободным.

Масштабное 3D-мэппинг-шоу использует передовые технологии.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU