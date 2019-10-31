2019-10-31T22:37:01+03:00
Общество

На Дворцовой площади показали часть грандиозного фестиваля света, который пройдет 2 и 3 ноября

Журналистов, присутствовавших на пресс-показе, порадовало увиденное [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Гигантские световые растения и не только ждут посетителей фестиваля на выходных 2 и 3 ноября.Гигантские световые растения и не только ждут посетителей фестиваля на выходных 2 и 3 ноября.Фото: Артем КИЛЬКИН
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31 октября в Петербурге на Дворцовой площади прошел пресс-показ грядущего фестиваля «Чудо света». Напомним, он состоится 2 и 3 ноября с 19:00 до 22:00. Фестиваль представляет из себя масштабное 3D-мэппинг-шоу с использованием лазерных и световых технологий. Сегодня часть представления увидели журналисты. Всю завлекающую красоту можно оценить по снимкам нашего фотокорреспондента. На фасаде Главного штаба на несколько минут появились гигантские световые растения, пиксельные деревья и морская гладь.

В этот раз «Чудо света» порадует посетителей использованием технологий дополненной реальности. Горожанам предлагают скачать на телефоны специальное приложение, которое позволит стать полноценным участником шоу.

Нащ фотокорреспондент остался под впечатлением от увиденного! Фото: Артем КИЛЬКИН

Нащ фотокорреспондент остался под впечатлением от увиденного!Фото: Артем КИЛЬКИН

- 3D спектакль на фасаде Главного штаба перенесет зрителей в компьютерную игру. Нас ждёт захватывающий квест в киберпространстве и поиск потерянных артефактов, которые помогут найти источник света, - интригуют организаторы.

Добавим, что вход на мероприятие будет традиционно свободным.

Масштабное 3D-мэппинг-шоу использует передовые технологии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Масштабное 3D-мэппинг-шоу использует передовые технологии.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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