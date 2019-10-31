Петербургский общепит существенно снизит цены во время городского ресторанного фестиваля
Петербургский общепит существенно снизит цены во время городского ресторанного фестиваля. Он пройдет с 1 по 30 ноября, его организатором выступил комитет по развитию туризма. Заявленная тема мероприятия – «Вокруг света». Участники надеются, что смогут угодить петербуржцам блюдами кухонь со всего мира.
- Всего в фестивале участвуют порядка 70 заведений общепита. По словам руководителя оргкомитета фестиваля Станислава Смирнова, представленные блюда будут стоить на 30-70% дешевле, чем обычно, - пишет Peterburg2.
В некоторых ресторанах будут подавать сеты сразу в двух ценовых категориях – 990 и 1990 рублей. С их перечнем можно ознакомиться на туристическом портале Северной столицы. Помимо этого, отдельные заведения общепита представят новые блюда специально ради фестиваля. Итогом месячного мероприятия станет премия «Топ-100 ресторанов Петербурга», которая послужит в качестве гида по ресторанному миру Северной столицы на 2020 год.
ИСТОЧНИК KP.RU