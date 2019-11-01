Полиция разыскивает темпераментного водителя «Фольксвагена», который выстрелил в попутчика на КАД

СЕГОДНЯ 00:17 2019-11-01T00:19:18+03:00

Водитель легковушки "отблагодарил" минивэн за то, что тот не пропустил его на обочину. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Злоумышленник выстрелил в минивэн, который не пускал его проехать по обочине [фото]

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Петербургская полиция разыскивает водителя «Фольксвагена», который выстрелил в попутную машину на КАД. Двигаясь по внешнему кольцу в сторону Шафировской развязки, легковушку не пропустил проехать по обочине «Мерседес». Водитель минивэна объяснил это тем, что на двух левых полосах КАД шел ремонт, поэтому он вынужденно двигался справа. Мужчина за рулем «Фольксвагена» неуступчивость «Мерседеса» не оценил и, чуть погодя, подло выстрелил в машину и моментально скрылся с места.

- В полицию обратился водитель пострадавшего автомобиля. К счастью, пуля задела только правую дверь минивэна. По данному факту проводится проверка, сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

К счастью, пуля не добралась до водителя "Мерседеса". Фото: vk.com/unreleased_dtp

После полиции мужчина подстреленного «Мерседеса» пошел искать своего обидчика через соцсети, опубликовав номера машины злоумышленника. Однако не все петербуржцы поддержали пострадавшего, сославшись на то, что не нужно было соваться на обочину.

ИСТОЧНИК KP.RU