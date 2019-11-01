2019-11-01T00:45:35+03:00
Общество

На Петроградке продали за полмиллиарда рублей здание бывшего банка в 5 тысяч «квадратов»

На четырехэтажный бизнес-центр «Тусар» претендовал 21 покупатель
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: google.com/mapsФото: google.com/maps
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Бизнес-центр «Тусар», расположенный на Петроградской стороне в доме №25 на улице Красного Курсанта, продали на торгах за 470 миллионов рублей. Об этом сообщили в Российском аукционном доме (РАД). До этого бизнес-центр принадлежал банку, который обанкротился. Примечательно, что изначально здание оценивали в 200 миллионов рублей, но спрос на БЦ был громадным – сразу 21 покупатель хотели стать владельцами дома. В итоге торги затянулись на 28 повышений стоимости.

- Благодаря грамотной политике определения начальной цены и профессионализму сотрудников РАДа, нам удалось привлечь на торги максимальное число участников и поднять стоимость почти в 2,5 раза! Скорее всего, эта сделка войдет в топ на рынке коммерческой недвижимости Петербурга за 2019 год, - делится пресс-служба РАД.

Аукционеры добавляют, что бизнес-центр находится в отличном состоянии. В настоящее время все площади здания успешно сдаются в аренду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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