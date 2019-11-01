Путь в никуда: Мамы с колясками жалуются на болотистую дорогу из Петербурга в Мурино
Мамы с колясками пожаловались на дорогу из Петербурга в Мурино, которая напоминает стихийное болото. Фотографии грязной тропы появились в сообществе «Девяткино LIVE» во «Вконтакте». Да и помимо разбитой напрочь дороги вся прогулка проходит возле бетонных стен с колючей проволокой и пугающих разрисованных ограждений или вечных кустарников. По словам местных жителей, именно по этой единственной короткой тропе они доходят до Гражданского проспекта. Особенно страдают мамы с детьми в колясках, которым неудобно и проблематично ехать в маршрутке или другом транспорте.
- Одна тропинка и по ней пройти нет возможности. Сотни людей вынуждены ходить там. Самое неприятное, что жена с коляской по этой грязи добирается с ребенком к врачу, - пишет обеспокоенный супруг.
Пользователи соцсетей только посочувствовали пешеходам, которые терпят столь неблагополучную дорогу каждый день. Некоторые жители Мурино и вовсе предлагают создать книгу жалоб «Девяткино», поскольку в районе слишком много проблем.
ИСТОЧНИК KP.RU