Путь в никуда: Мамы с колясками жалуются на болотистую дорогу из Петербурга в Мурино

СЕГОДНЯ 01:13 2019-11-01T01:13:46+03:00

Единственный короткий путь из города в Мурино через гаражи и бетонные стены не выдерживает никакой критики

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Мамы с колясками пожаловались на дорогу из Петербурга в Мурино, которая напоминает стихийное болото. Фотографии грязной тропы появились в сообществе «Девяткино LIVE» во «Вконтакте». Да и помимо разбитой напрочь дороги вся прогулка проходит возле бетонных стен с колючей проволокой и пугающих разрисованных ограждений или вечных кустарников. По словам местных жителей, именно по этой единственной короткой тропе они доходят до Гражданского проспекта. Особенно страдают мамы с детьми в колясках, которым неудобно и проблематично ехать в маршрутке или другом транспорте.

- Одна тропинка и по ней пройти нет возможности. Сотни людей вынуждены ходить там. Самое неприятное, что жена с коляской по этой грязи добирается с ребенком к врачу, - пишет обеспокоенный супруг.

Пользователи соцсетей только посочувствовали пешеходам, которые терпят столь неблагополучную дорогу каждый день. Некоторые жители Мурино и вовсе предлагают создать книгу жалоб «Девяткино», поскольку в районе слишком много проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU