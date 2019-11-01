В Ленобласти судят банду, накачавшую чужую нефть на 25 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 01:39 2019-11-01T01:41:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинградской области судят банду, накачавшую чужую нефть на 25 миллионов рублей. Прокуратура уже утвердила окончательное обвинение. Организованную группу из 5 человек судят по уголовной статье за тайное хищение чужого имущества из нефтепродуктопровода в особо крупном размере. Главарю банды удалось уговорить своих знакомых в получении легких денег. Но вечно скрываться от стражей порядка им всем не удалось.

- Следствие установило, что в середине 2017 года один из злоумышленников создал банду и подговорил в нее вступить четверых своих знакомых. Их заинтересовал магистральный нефтепродуктопровод, принадлежащий ООО «Транснефть-Балтика». Именно оттуда они тайно сливали черное топливо с мая по июль 2017-го, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Ущерб от грабителей составил ни много ни мало 25 миллионов рублей. Им всем вот-вот зачитают обвинительное заключение в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU