Один погиб, двое пострадали в лобовом ДТП на трассе Парголово – Огоньки под Петербургом

СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-01T08:44:57+03:00

В лобовом ДТП в Ленобласти погиб 25-летний парень, еще два человека пострадали Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Трагическое ДТП произошло в ночь на пятницу, 1 ноября 2019 года, на трассе Парголово – Огоньки под Петербургом. Глубоко за полночь, на темной, пустой дороге водитель иномарки Suzuki неожиданно выехал на полосу встречного движения, где и произошла роковая встреча лоб в лоб с автомобилем Skoda Octavia. В результате столкновения один человек погиб.

- Около 2:16 часов в пятницу, 1 октября, на 26 километре дороги Парголово – Огоньки во Всеволожском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. По неизвестным причинам 60-летний водитель Suzuki Grand Vitara выехал на полосу встречного движения, где на полном ходу врезался в автомобиль Skoda Octavia, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и 47-му региону.

Скрип тормозов не спас положение. Произошел мощный удар, от которого машины разбросало по разные стороны. В результате страшного лобового столкновения, от сильных травм 25-летний водитель Skoda погиб на месте до приезда скорой. Автомобилист на Suzuki и его пассажир-мужчина, возраст которого еще уточняется, были экстренно госпитализированы в больницу. Оба в тяжелом состоянии.

По факту трагической аварии сотрудники дорожной полиции провели проверку для того, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. На данный момент уточняются причины, которые заставили водителя Suzuki выехать на встречку.

ИСТОЧНИК KP.RU