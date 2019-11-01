Слышны взрывы, обвалилась крыша: На Салова вспыхнул пожар в автосервисе площадью 400 квадратных метров

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-01T09:06:49+03:00

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Утро нового месяца в Петербурге началось очень жарко. В пятницу, 1 ноября, в автосервисе, который находится на улице Салова во Фрунзенском районе, разразился мощный пожар, который за считанные минуты охватил все одноэтажное здание размером 40 на 22 квадратных метров. На восемь утра огонь успел распространиться на площади 400 квадратных метров. Пожарные вот уже час пытаются усмирить пламя.

- В 8:04 часов утра в пятницу, 1 ноября, поступило сообщение о пожаре в доме 44 по улице Салова, в котором находится автосервис, - сообщили в МЧС Петербурга.

Прибывшие на место спасатели оценили масштаб бедствия и повысили ранг пожара до № 1-Бис. На 9 часов утра с огнем борются 44 пожарных и 11 единиц спецтехники.

По рассказам очевидцев, часть крыши автосервиса обвалилась. Также внутри помещения, по предварительным данным, остались автомобили, которые горят вместе со зданием. Очевидцы рассказывают о звуках взрыва. Вероятно, это не выдержали огня баллоны.

- Я у них недавно колеса менял, хороший сервис, - расстроенно рассказал свидетель пожара.

По предварительным данным, в пожаре пострадавших нет. На данный момент спасатели продолжают бороться с огнем.

Мощный пожар в автосервисе на Салова в Петербурге утром 1.11.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU