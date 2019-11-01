Реставрация восточного фасада Казанского собора завершится в начале ноября

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-01T09:42:43+03:00

Работы по восстановлению одного из главных символов Петербурга велись два года

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В Петербурге завершились реставрационные работы восточного фасада Казанского собора, который выходит на канал Грибоедова, которые длились два года. Как сообщили в пятницу, 1 ноября, в Смольном на следующей неделе специалисты планируют полностью разобрать строительные леса. На реставрацию было потрачено 60,5 миллионов рублей.

- Поверхность пудостского камня очищена от загрязнений и биопоражений таких как плесень, грибок, мох, также удалены поздние цементные вставки. После очищения щадящим воздушным методом в целях консервации туфа на поверхность фасада нанесена тонированная известковая защитная плёнка - «накрывка», - рассказали в КГИОП.

Реставраторы бережно восстановили барельеф из известняка на библейский сюжет «Вход Господень в Иерусалим» скульптора Жана-Доминика Рашетта, расположенный над апсидой.

Особое внимание при реставрации было уделено подбору колера защитного известкового состава, чтобы он соответствовал оригиналу. Технологи и проектировщики в течение двух лет наблюдали за тем, как ведет себя защитный слой, нанесенный на колоннаду собора. Известковая «накрывка» препятствует загрязнению поверхности камня и принимает на себя солевые и атмосферные загрязнения. Без применения защитного известкового состава мягкий пористый туф будет необратимо разрушаться. Напомним, что возраст памятника составляет более 200 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU