2019-11-01T10:24:36+03:00
Происшествия

«Побежден, но не сломлен»: На Полюстровском проспекте «Шкода» снесла светофор

Из-за ДТП проезд по перекрестку с Чугунной улицей теперь затруднен
Петр КИБЕР
Поделиться:
Даже сбитый светофор все равно работал. Фото: vk.com/spb_todayДаже сбитый светофор все равно работал. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

«Минус один светофор», - так говорят водители, ставшие свидетелями аварии на Полюстровском проспекте, произошедшей утром 1 ноября. Около 9:00 здесь, у дома номер 61, сошлись «Тойота» и «Шкода». Ни в чем неповинный дорожный указатель стал случайное «жертвой» столкновения.

- Полезный светофор, нужный. Без него там с Чугунной улицы не выехать будет, - пишут автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, люди при столкновении не пострадали - разбиты только машины. Теперь кто прав, а кто виноват, будут устанавливать инспектора дорожной полиции. И в данном случае это крайне важное мероприятие, ведь виновнику ДТП придется возместить стоимость светофора. А это несколько миллионов рублей, то есть дороже обеих иномарок, пострадавших в аварии.

Неудобство отсутствие светофора создаст и водителям, которым придется проезжать не самый простой перекресток с Чугунной улицей лишь по знакам. При этом даже сбитый светофор продолжал работать.

- Побежден, но не сломлен, - написали в соцсетях ироничные петербуржцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почтальонам Петербурга и Ленобласти повысят зарплату
Тыловая часть циклонического вихря принесет в Петербург потепление и мокрый снег
Эксгибиционист приставал к 11-летней девочке на детских площадках в Приморском районе
1 ноября Охта Lab закрывается «на переосмысление»
На Народной улице у безработного со стрельбой отобрали сумку, где было 200 тысяч рублей
«Живи и бойся»: Жильцы разрушающегося дома в центре Петербурга бьют тревогу
Детский сад, в котором зарезали 6-летнего мальчика, будет закрыт, но пока только на день
Петербурженка воткнула нож в спину своей матери во время семейного вечера
В Выборге пожарные спасли мужчину из квартиры с горевшим бельем
Отчим изнасиловал 13-летнюю петербурженку, угрожая ей убийством
Реставрация восточного фасада Казанского собора завершится в начале ноября
Слышны взрывы, обвалилась крыша: На Салова вспыхнул пожар в автосервисе площадью 400 квадратных метров
Один погиб, двое пострадали в лобовом ДТП на трассе Парголово – Огоньки под Петербургом
Обновленный Василеостровский рынок открылся после реконструкции
В Ленобласти судят банду, накачавшую чужую нефть на 25 миллионов рублей
Путь в никуда: Мамы с колясками жалуются на болотистую дорогу из Петербурга в Мурино
На Петроградке продали за полмиллиарда рублей здание бывшего банка в 5 тысяч «квадратов»
Полиция разыскивает темпераментного водителя «Фольксвагена», который выстрелил в попутчика на КАД