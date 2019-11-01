«Побежден, но не сломлен»: На Полюстровском проспекте «Шкода» снесла светофор

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-01T10:24:36+03:00

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«Минус один светофор», - так говорят водители, ставшие свидетелями аварии на Полюстровском проспекте, произошедшей утром 1 ноября. Около 9:00 здесь, у дома номер 61, сошлись «Тойота» и «Шкода». Ни в чем неповинный дорожный указатель стал случайное «жертвой» столкновения.

- Полезный светофор, нужный. Без него там с Чугунной улицы не выехать будет, - пишут автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, люди при столкновении не пострадали - разбиты только машины. Теперь кто прав, а кто виноват, будут устанавливать инспектора дорожной полиции. И в данном случае это крайне важное мероприятие, ведь виновнику ДТП придется возместить стоимость светофора. А это несколько миллионов рублей, то есть дороже обеих иномарок, пострадавших в аварии.

Неудобство отсутствие светофора создаст и водителям, которым придется проезжать не самый простой перекресток с Чугунной улицей лишь по знакам. При этом даже сбитый светофор продолжал работать.

- Побежден, но не сломлен, - написали в соцсетях ироничные петербуржцы.

ИСТОЧНИК KP.RU