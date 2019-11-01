Отчим изнасиловал 13-летнюю петербурженку, угрожая ей убийством

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-01T10:25:09+03:00

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Юная жительница Кировского района Ленинградской области обвинила своего отчима в изнасиловании. В четверг, 31 октября, 16-летняя девочка обратилась в полицию и рассказала, что возлюбленный ее матери жестоко надругался над ней три года назад. На тот момент подростку было всего 13 лет. Со слов петербурженки, мужчина взял ребенка силой, угрожая, что, если она не поддастся его воли, он убьет ее.

- По рассказу 16-летней заявительницы, ее 33-летний отчим, гражданин Таджикистана, в октябре 2016 года, когда они оба были дома в ПГТ Приладожский, набросился на девочку и стал ей угрожать убийством, после чего, применив силу, изнасиловал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что сейчас подросток нигде не учится и работает подсобной рабочей в ИП «Светлановский». В каких отношениях сейчас состоят ее мать с отчимом, не уточняется.

После заявления подростка, следственный комитет возбудил уголовное дело. На данный момент отчима девочки разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU