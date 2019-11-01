2019-11-01T10:25:09+03:00
Происшествия

Отчим изнасиловал 13-летнюю петербурженку, угрожая ей убийством

О пережитом ужасе девочка рассказала полиции только спустя три года
Лилия КОЗЛОВА
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16-летняя жительница Ленобласти обвинила своего 33-летнего отчима в изнасиловании16-летняя жительница Ленобласти обвинила своего 33-летнего отчима в изнасилованииФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Юная жительница Кировского района Ленинградской области обвинила своего отчима в изнасиловании. В четверг, 31 октября, 16-летняя девочка обратилась в полицию и рассказала, что возлюбленный ее матери жестоко надругался над ней три года назад. На тот момент подростку было всего 13 лет. Со слов петербурженки, мужчина взял ребенка силой, угрожая, что, если она не поддастся его воли, он убьет ее.

- По рассказу 16-летней заявительницы, ее 33-летний отчим, гражданин Таджикистана, в октябре 2016 года, когда они оба были дома в ПГТ Приладожский, набросился на девочку и стал ей угрожать убийством, после чего, применив силу, изнасиловал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что сейчас подросток нигде не учится и работает подсобной рабочей в ИП «Светлановский». В каких отношениях сейчас состоят ее мать с отчимом, не уточняется.

После заявления подростка, следственный комитет возбудил уголовное дело. На данный момент отчима девочки разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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