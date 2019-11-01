2019-11-01T10:37:36+03:00
Происшествия

В Выборге пожарные спасли мужчину из квартиры с горевшим бельем

Постельные принадлежности вспыхнули неожиданно и едва не стоили жизни хозяину жилья
Петр КИБЕР
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Житель Выборга едва не погиб из-за горевшего постельного белья.Житель Выборга едва не погиб из-за горевшего постельного белья.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Почти что из горящей кровати спасли жителя Выборга местные пожарные. По неизвестной причине вечером четверга вспыхнуло постельное белье. От горящей ткани по квартире моментально распространился едкий и удушливый дым. Опасность для жизни была совершенно реальная.

- В 21:40 31 октября 2019 года поступило сообщение о пожаре по адресу: город Выборг, Московский проспект. В многоквартирном жилом доме на общей площади 3 квадратных метра горели постельные принадлежности, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленинградской области.

Примчавшиеся на место происшествия пожарные почти моментально - всего за 15 минут -справились с огнем. Из горевшей квартиры они вывели мужчину, который уже успел надышаться дыма. По счастью, все обошлось и человек остался жив.

По сообщению пресс-службы МЧС, на месте происшествия работала дежурная смена 52 пожарно-спасательной части в составе 8 человек и 2 единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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