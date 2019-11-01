Петербурженка воткнула нож в спину своей матери во время семейного вечера

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-01T10:48:20+03:00

Жительница Петербурга ударила ножом в спину своей матери во время совместного застолья Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Семейная драма произошла в одной из квартир в центре Петербурга. Две женщины, мать и дочь, проводили вместе вечер четверга, 31 октября, за бокальчиком спиртного. Однако алкоголь не помог создать расслабленную обстановку, а лишь накалил отношения между родственницами. Начав ссориться, дочь взяла нож и воткнула его прямо в спину своей родительнице.

- По имеющимся данным, около десяти часов вечера в четверг, 31 октября, 31-летняя дочь и ее 48-летняя мать выпивали у себя в квартире дома 22 по Кирилловской улице в Центральном районе Петербурга. Между женщинами началась бытовая ссора, во время которой, выпившая младшая петербурженка ударила ножом в спину свою родственницу, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Рана оказалась не смертельная. Однако 48-летней женщине потребовалась срочная госпитализация. Карета скорой помощи доставила ее в Мариинскую больницу, где врачи стали зашивать рану на левой стороне поясницы.

Женщину, подозреваемую в нападении на свою мать, задержали. Известно, что у нее за плечами уже есть уголовное прошлое, связанное с кражей.

ИСТОЧНИК KP.RU