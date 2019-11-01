2019-11-01T10:48:20+03:00
Происшествия

Петербурженка воткнула нож в спину своей матери во время семейного вечера

Ссориться женщины начались, распалившись алкоголем
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Жительница Петербурга ударила ножом в спину своей матери во время совместного застольяЖительница Петербурга ударила ножом в спину своей матери во время совместного застольяФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Семейная драма произошла в одной из квартир в центре Петербурга. Две женщины, мать и дочь, проводили вместе вечер четверга, 31 октября, за бокальчиком спиртного. Однако алкоголь не помог создать расслабленную обстановку, а лишь накалил отношения между родственницами. Начав ссориться, дочь взяла нож и воткнула его прямо в спину своей родительнице.

- По имеющимся данным, около десяти часов вечера в четверг, 31 октября, 31-летняя дочь и ее 48-летняя мать выпивали у себя в квартире дома 22 по Кирилловской улице в Центральном районе Петербурга. Между женщинами началась бытовая ссора, во время которой, выпившая младшая петербурженка ударила ножом в спину свою родственницу, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Рана оказалась не смертельная. Однако 48-летней женщине потребовалась срочная госпитализация. Карета скорой помощи доставила ее в Мариинскую больницу, где врачи стали зашивать рану на левой стороне поясницы.

Женщину, подозреваемую в нападении на свою мать, задержали. Известно, что у нее за плечами уже есть уголовное прошлое, связанное с кражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почтальонам Петербурга и Ленобласти повысят зарплату
Тыловая часть циклонического вихря принесет в Петербург потепление и мокрый снег
Эксгибиционист приставал к 11-летней девочке на детских площадках в Приморском районе
1 ноября Охта Lab закрывается «на переосмысление»
На Народной улице у безработного со стрельбой отобрали сумку, где было 200 тысяч рублей
«Живи и бойся»: Жильцы разрушающегося дома в центре Петербурга бьют тревогу
Детский сад, в котором зарезали 6-летнего мальчика, будет закрыт, но пока только на день
В Выборге пожарные спасли мужчину из квартиры с горевшим бельем
Отчим изнасиловал 13-летнюю петербурженку, угрожая ей убийством
«Побежден, но не сломлен»: На Полюстровском проспекте «Шкода» снесла светофор
Реставрация восточного фасада Казанского собора завершится в начале ноября
Слышны взрывы, обвалилась крыша: На Салова вспыхнул пожар в автосервисе площадью 400 квадратных метров
Один погиб, двое пострадали в лобовом ДТП на трассе Парголово – Огоньки под Петербургом
Обновленный Василеостровский рынок открылся после реконструкции
В Ленобласти судят банду, накачавшую чужую нефть на 25 миллионов рублей
Путь в никуда: Мамы с колясками жалуются на болотистую дорогу из Петербурга в Мурино
На Петроградке продали за полмиллиарда рублей здание бывшего банка в 5 тысяч «квадратов»
Полиция разыскивает темпераментного водителя «Фольксвагена», который выстрелил в попутчика на КАД