«Живи и бойся»: Жильцы разрушающегося дома в центре Петербурга бьют тревогу

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-01T11:37:40+03:00

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Только минул Хэллоуин, но жители дома номер 11 на Харьковской улице в самом центре Петербурга жуткие «декорации» парадной, через которую им приходится ходить каждый день, снять не могут. В пятницу, 1 ноября, устав от ощущения постоянно нависающей угрозы для жизни, жильцы пожаловались в сети на те условия, в которых им приходится обитать. Дом, который находится в пяти минутах от Невского проспекта, выглядит не просто страшно, а создает впечатление, что вот-вот рухнет.

- В доме на Харьковской 11 подвал парит уже несколько месяцев. Проходящие мимо горожане неоднократно оставляли заявки, но безуспешно: клубы пара видны круглосуточно, несмотря на производимые не первую неделю рядом с домом «раскопки», - рассказали в сети жильцы.

Парадная дома напоминает декорации к ХэллоуинуФото: СОЦСЕТИ

В трусости жильцов дома не обвинишь. Только при одном взгляде на парадную, по которой им приходится каждый день ходить, мурашки бегают по холодной спине: черные от гари стены и лестницы, кусками отваливается штукатурка, в некоторых местах видна кирпичная стена. «Живи и бойся круглый год», - девиз несчастных соседей.

Усугубляет ситуацию еще то, что изначально здание было двухэтажным, но в советское время у него укрепили фундамент и надстроили еще три этажа. В этом свете, затопление и размытие фундамента становится вдвойне критичным, тем более, что проседающий у схода в парадную асфальт латают каждый год.

Несчастные жильцы дома жалуются, что уже много лет им не помогает ничего: ни звонки во все инстанции, ни коллективное письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU