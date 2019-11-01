«Живи и бойся»: Жильцы разрушающегося дома в центре Петербурга бьют тревогу
Только минул Хэллоуин, но жители дома номер 11 на Харьковской улице в самом центре Петербурга жуткие «декорации» парадной, через которую им приходится ходить каждый день, снять не могут. В пятницу, 1 ноября, устав от ощущения постоянно нависающей угрозы для жизни, жильцы пожаловались в сети на те условия, в которых им приходится обитать. Дом, который находится в пяти минутах от Невского проспекта, выглядит не просто страшно, а создает впечатление, что вот-вот рухнет.
- В доме на Харьковской 11 подвал парит уже несколько месяцев. Проходящие мимо горожане неоднократно оставляли заявки, но безуспешно: клубы пара видны круглосуточно, несмотря на производимые не первую неделю рядом с домом «раскопки», - рассказали в сети жильцы.
Парадная дома напоминает декорации к ХэллоуинуФото: СОЦСЕТИ
В трусости жильцов дома не обвинишь. Только при одном взгляде на парадную, по которой им приходится каждый день ходить, мурашки бегают по холодной спине: черные от гари стены и лестницы, кусками отваливается штукатурка, в некоторых местах видна кирпичная стена. «Живи и бойся круглый год», - девиз несчастных соседей.
Усугубляет ситуацию еще то, что изначально здание было двухэтажным, но в советское время у него укрепили фундамент и надстроили еще три этажа. В этом свете, затопление и размытие фундамента становится вдвойне критичным, тем более, что проседающий у схода в парадную асфальт латают каждый год.
Несчастные жильцы дома жалуются, что уже много лет им не помогает ничего: ни звонки во все инстанции, ни коллективное письмо.
ИСТОЧНИК KP.RU