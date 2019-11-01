На Народной улице у безработного со стрельбой отобрали сумку, где было 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-01T11:22:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Жертвой разбойного нападения прямо средь бела дня стал безработный житель Санкт-Петербурга. Около 14:30 у дома 2 по Народной улице к нему подбежали трое неизвестных и, применив силу, а также пальнув пару раз из травматического пистолета, отобрали сумку с крупой суммой денег. После чего быстро сбежали. Мужчина позвонил в полицию.

- В Отделение полиции обратился гражданин 1966 года рождения, который сообщил о том, что трое неизвестных злоумышленников азиатской наружности отобрали у него сумку, в которой лежали 200 тысяч рублей, сообщает источник в правоохранительных органах.

На место происшествия срочно прибыли стражи порядка и кинологи со служебной собакой по кличке Волк-Меркурий. Пес уверенно взял след, но довел лишь до дома 13 по улице Новоселов. Там, видимо, злодеи сели в машину.

Отсмотрев видео с камер наблюдения, полицейские смогли установить приметы нападавших. Все трое похожи: примерно 25-30 лет, ростом около 170 (плюс-минус) сантиметров, один из них - с бородой. Все объявлены в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU