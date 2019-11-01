2019-11-01T11:42:01+03:00
Общество

1 ноября Охта Lab закрывается «на переосмысление»

Общественное пространство не будет работать больше двух месяцев
Петр КИБЕР
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Любимое горожанами общественное пространство закрывается на два месяца. Фото: vk.com/okhtalabЛюбимое горожанами общественное пространство закрывается на два месяца. Фото: vk.com/okhtalab
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Знаменитое на весь Петербург общественное пространство Охта Lab закрыло свои двери. С 1 ноября посетителей здесь больше не ждут. Но не потому, что не любят, а совсем наоборот, ведь закрытие временное - охтинцы хотят стать лучше и открыться обновленными.

- Площадка закрывается с 1 ноября на «переосмысление» и «подготовку к новой встрече» с посетителями, - пишет «Мойка 78».

На сайте самой Охта Lab говорится, что через два месяца двери пространства вновь откроются для посетителей «в обновленном формате».

В новой концепции запланировано увеличение числа мероприятий для семейной аудитории. При этом все ценное и любимое - просторный коворкинг, лекторий и библиотека, будет сохранено.

Организаторы площадки напоминают, что за три года работы Охта Lab посетили 20 000 человек. Здесь прошло больше 1000 событий: лекции, семинары и прочие деловые и общегородские мероприятия.

В январе 2020 года пространство вновь откроет двери на третьем этаже центра Охта Молл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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