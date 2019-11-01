2019-11-01T12:01:06+03:00
Происшествия

Эксгибиционист приставал к 11-летней девочке на детских площадках в Приморском районе

Петербурженка рассказала, что неизвестный извращенец неоднократно домогался ее дочь
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка рассказала об извращенце, пристающем к ее 11-летней дочери на детских площадках в Приморском районеПетербурженка рассказала об извращенце, пристающем к ее 11-летней дочери на детских площадках в Приморском районеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Приморском районе Петербурга завелся извращенец. Так утверждает 36-летняя местная жительница, которая забила тревогу. В четверг, 31 октября, женщина обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный мужчина вот уже несколько месяцев преследует ее малолетнюю дочь, приставая с развратными действиями прямо на детских площадках района.

- По словам 36-летней домохозяйки, жительницы дома 14, корпус 3, по проспекту Авиаконструкторов, с лета по конец октября 2019 года неизвестный мужчина совершал развратные действия сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина пояснила, что происходило это каждый раз, когда девочка играла на детских площадках то у своего дома, то во дворе дома 41 по Планерной улице. Приставал ли неизвестный к другим детям, не известно.

Правоохранители приняли заявление обеспокоенной матери. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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