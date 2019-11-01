Тыловая часть циклонического вихря принесет в Петербург потепление и мокрый снег

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-01T12:02:23+03:00

После минусовых температур в городе с «плюсом», но сыро и слякотно

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Резкое начало зимы в конце октября стало неожиданностью для петербуржцев, особенно для водителей, попавших из-за гололеда в многочисленные ДТП. Но заморозки отступили и природа возвращает показатели к климатической норме. В городе привычно слякотно для начала ноября. А причиной смены погоды стала «хвост» циклона, нависшего над Северной столицей.

- Санкт-Петербург оказался в тыловой части циклонического вихря, уходящего на восток. Погода облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, вечером возможна гололедица. Температура воздуха +2…+4 градуса, - сообщил на своей странице в «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в первый ноябрьск4ий день петербуржцев ждут резкие порывы северо-западного ветра. Атмосферное давление будет немного повышенным.

Что касается Ленинградской области, то там прогноз схожий, лишь по температуре разброс больше - от минус 1 до плюс 4 градусов.

Сохранится тенденция к потеплению и на выходные. В субботу, 2 ноября, будет до +3 и мокрый снег, а в воскресенье уже до 5 градусов выше ноля и дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU