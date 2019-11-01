Почтальонам Петербурга и Ленобласти повысят зарплату

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-01T12:27:54+03:00

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Петербургские работники Почты России с 1 ноября 2019 могут ожидать повышение заработной платы. Предприятие запустило второй этап масштабной программы по увеличению доходов сотрудникам. Отмечается, что в среднем у 8,6 тысяч работников почты Петербурга и Ленобласти зарплаты вырастут на 21 процент.

- Наша основная цель - за счет повышения экономической эффективности Почты России довести уровень заработных плат сотрудников основного производства до среднерыночных в регионах по сопоставимым профессиям, – отметил генеральный директор АО «Почта России» Николай Подгузов. – Комплексная программа по улучшению условий труда сотрудников включает в себя не только рост их доходов, но и модернизацию почтовой инфраструктуры.

Программа по повышению заплаты почтальонам, операторам почтовой связи, начальникам отделений и их заместителям была запущена 1 мая 2019 года. Планируется, что она затронет 224 тысячи сотрудников по всей стране. На это почта направит 11,5 миллиардов рублей.

В Петербурге и Ленобласти действуют 13 почтамтов, в которых работают 12 тысяч человек, из которых порядка 4 тысяч – операторы связи и 3,7 тысяч – почтальоны.

ИСТОЧНИК KP.RU