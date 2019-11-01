В Пулково открылась выставка, посвященная конструктору Михаилу Калашникову

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-01T13:26:19+03:00

В Пулково весь ноябрь будет открыта выставка, посвященная легендарному конструктору Михаилу Калашникову / Фото: Пресс-служба Пулково

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Пассажиры Пулково смогут интересно и познавательно провести время в ожидании своего рейса. В пятницу, 1 ноября, в зале международных вылетов петербургского аэропорта открылась выставка, посвященная 100-летию легендарного российского конструктора Михаила Калашникова. Экспозиция представляет уникальные исторические кадры из жизни оружейника и продлится до конца ноября 2019 года.

- Пассажиры аэропорта могут познакомиться с историей оружейного дела и этапами жизни выдающегося конструктора. Фотовыставка состоит из несколько тематических линий: «О жизненном пути конструктора», «Детство и школьные годы», «Конструкторская деятельность», «Политическая деятельность», «Вклад в развитие оружейного дела», «На пути к главному изобретению – АК-47», «Послания потомкам», - рассказала пресс-служба воздушной гавани Северной столицы.

Под руководством великого конструктора были разработаны и произведены десятки образцов стрелкового оружия. Самый известный из них – автомат Калашникова, известный во всем мире и признанный одним из самых значимых изобретений ХХ века.

В честь 100-летнего юбилея Калашникова, который состоится 10 ноября 2019 года, в течение года по всей России пройдут праздничные мероприятия, призванные привлечь внимание к личности изобретателя и сохранить память о достижениях выдающегося конструктора.

ИСТОЧНИК KP.RU