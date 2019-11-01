В Пулково открылась выставка, посвященная конструктору Михаилу Калашникову
Пассажиры Пулково смогут интересно и познавательно провести время в ожидании своего рейса. В пятницу, 1 ноября, в зале международных вылетов петербургского аэропорта открылась выставка, посвященная 100-летию легендарного российского конструктора Михаила Калашникова. Экспозиция представляет уникальные исторические кадры из жизни оружейника и продлится до конца ноября 2019 года.
- Пассажиры аэропорта могут познакомиться с историей оружейного дела и этапами жизни выдающегося конструктора. Фотовыставка состоит из несколько тематических линий: «О жизненном пути конструктора», «Детство и школьные годы», «Конструкторская деятельность», «Политическая деятельность», «Вклад в развитие оружейного дела», «На пути к главному изобретению – АК-47», «Послания потомкам», - рассказала пресс-служба воздушной гавани Северной столицы.
Под руководством великого конструктора были разработаны и произведены десятки образцов стрелкового оружия. Самый известный из них – автомат Калашникова, известный во всем мире и признанный одним из самых значимых изобретений ХХ века.
В честь 100-летнего юбилея Калашникова, который состоится 10 ноября 2019 года, в течение года по всей России пройдут праздничные мероприятия, призванные привлечь внимание к личности изобретателя и сохранить память о достижениях выдающегося конструктора.
ИСТОЧНИК KP.RU