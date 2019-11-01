Из-за празднования Дня народного единства в ночь с 4 на 5 ноября мосты разводить не будут

СЕГОДНЯ 13:36 2019-11-01T13:36:53+03:00

В ночь с 4 на 5 ноября мосты в Петербурге разводить не будут. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Изменить размер текста: A A

Навигация на Неве вот-вот закончился, а это значит, что в отпуск до весны уйдет и главное городское развлечение для туристов - разводка мостов. Но пока поднятые вверх крылья перепав еще можно увидеть, вот только не стоит ждать этого в ночь с 4 на 5 ноября, ведь в праздники мосты не разводятся.

- Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации, - говорится на сайте «Мостотреста».

Это делается для удобства жителей и гостей города, которым так проще попасть домой после праздничных мероприятий или поздних прогулок. И пусть погода не особо благоволит любителям побродить по улочкам, наверняка десятки тысяч горожан выйдут на набережные, чтобы посмотреть праздничный салют.

А особо рады будут водители, которым не придется считать минуты, гадая, успеют они проскочить через мост или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU