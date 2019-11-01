2019-11-01T14:06:23+03:00
Общество

Жетон по 60: Петербургские перевозчики внесли свои пожелания по тарифам на проезд на 2020 год

Наземный транспорт может подорожать до 50 рублей за билет, метро – до 60 рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Городские перевозчики Петербурга представили в Смольный свои пожелания по новым тарифам на проезд на 2020 годГородские перевозчики Петербурга представили в Смольный свои пожелания по новым тарифам на проезд на 2020 годФото: Олег ЗОЛОТО
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Городские перевозчики Петербурга представили в Смольный свои экономически обоснованные пожелания по новым тарифам на проезд, которые могут измениться 1 января 2020 года. Как стало известно в пятницу, 1 ноября, «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» заявил 50 рублей за билет, а Петербургский метрополитен – 60 рублей за жетон.

- Это только заявки перевозчиков. Здесь речь идет об экономически обоснованных тарифах, которые выше тех, что установлены правительством Санкт-Петербурга. Наша политика в сфере тарифов на перевозки пассажиров наземным транспортом и метрополитеном уже на протяжении нескольких лет характеризуется отсутствием роста стоимости платы за проезд, - приводит слова председателя комитета по тарифам Дмитрия Коптина газета «Петербургский дневник».

Он отметил, что сейчас жетоны на проезд в метро покупают только 15 процентов пассажиров, все остальные пользуются «Подорожником» или другими проездными билетами.

На данный момент идет обсуждение вариантов изменения тарифов. Есть вероятность, разовый проезд в метро и наземном транспорте с 2020 года подорожает на 2 или 5 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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