2019-11-01T14:45:44+03:00
Общество

Стоимость аренды квартир-студий в центре Петербурга выросла на 5 тысяч рублей

Самый большой скачек цен на жилье произошел на Васильевском острове
Лилия КОЗЛОВА
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Аренда студий в центральных районах Петербурга выросла на 5 тысяч рублейАренда студий в центральных районах Петербурга выросла на 5 тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге выросла стоимость аренды небольших квартир-студий, расположенных в центральных районах города. С начала 2019 года цены увеличились больше, чем на 5 тысяч рублей. Больше всего арендная ставка взлетела в Василеостровском районе.

- Ставка съемного жилья с начала года выросла на 11 тысяч рублей. Если зимой студия площадью 30 квадратных метров стоила в среднем 27 600 рублей, то уже в августе ее цена составляла 38 500 рублей в месяц, - рассказали аналитики департамента оценки ГК Active.

В Центральном районе Петербурга с начала 2019 года цены на аренду студий выросли немного поменьше, но тоже существенно – 6 тысяч рублей. Летом 2019 года снять маленькую квартиру можно было в среднем за 39 400 рублей. Стоимость квартиры-студии в августе в Петроградском районе была около 36 500 рублей в месяц, что также на 6 тысяч рублей больше, чем в январе.

Единственный район, где подешевела аренда студий – Адмиралтейский. Ставки здесь опустились на 3 тысячи рублей с 29 тысяч до 26 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что, как правило, летом цены на аренду жилья всегда растет. Это связано с различными событиями, такими как ПМЭФ, началом сезона белых ночей, приездом туристов и студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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