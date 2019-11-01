2019-11-01T14:50:05+03:00
Дом. Семья

У метро «Автово» на улицу выставили коробку с котятами

Животным насыпали немного корма, в надежде что до вечера их кто-нибудь заберет
Петр КИБЕР
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У Метро "Автово" ну улицу выставили коробку с двумя кошками. Фото: "Мегаполис".У Метро "Автово" ну улицу выставили коробку с двумя кошками. Фото: "Мегаполис".
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Двух замерзших и прижавшихся друг к другу котиков, сидящих в открытой коробке, заметили днем у метро «Автово» жители Санкт-Петербурга. У мурлык, которых неизвестные выставили на улицу по принципу «бери, кто хочет», лежало немного корма. Судя по виду, животные домашние. Кто их выкинул на мороз - неизвестно.

- Господа, немного котиков в ленту. Совершенно бесплатно можно не только посмотреть, но и забрать себе. Коробка стоит около метро «Автово», - сообщает паблик «Мегаполис».

Более точной информации к сожалению нет. Возможно, что добрые люди уже забрали котиков по домам, но если нет, то может быть публикация «Комсомолки» поможет котикам перед морозной зимой обрести кров и добрых, любящих хозяев.

Иначе животных ждет незавидная судьба уличных котов: скитание по помойкам и подвалам, а также риск быть кастрированными. На это власти города уже выделили 2 миллиона рублей. При этом государственного питомника для бездомных животных в Петербурге до сих пор нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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