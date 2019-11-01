Передоз: Петербуржец бегал по улице с 5-летней дочкой на руках, одетый в спортштаны и резиновые тапочки

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-01T15:27:51+03:00

Отец-одиночка бегал в тапочках по улице с 5-летней дочкой на руках и кричал, что везде пахнет газом Фото: Артем КИЛЬКИН

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Неадекватный мужчина переполошил Василеостровский район в Петербурге своими криками и выходками. Около трех часов дня в четверг, 31 октября, местные жители заметили человека, бегающего во дворе дома 41 по Гаванской улице с маленькой 5-летней девочкой на руках. Несмотря на минусовую температуру на улице, оба были одеты по-домашнему легко, а на мужчине были лишь спортивные штаны и резиновые тапочки.

- Мужчина бегал с ребенком по двору и кричал, что везде пахнет газом. Неравнодушные прохожие вызвали полицию, но еще до приезда наряда сумели отвести за руку неадеквата в 37-й отдел. При этом мужчина вцепился в ребенка и никому его не отдавал, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Прямо в отдел полиции были вызваны две бригады медпомощи: психиатрической для мужчины и скорой для девочки. В больнице выяснилось, что у мужчины острое отравление наркотиками.

Как оказалось, неадекватный мужчина, 42-летний местный житель, а 5-летняя девочка – его дочь. Мать ребенка живет в городе Алма-Аты с двумя детьми в другой семье, в Ленобласти также проживает бабушка девочки.

У невменяемого отца за плечами судимость за наркотики. Девочка жила с ним. Однако сейчас правоохранители связались с матерью и бабушкой, для решения вопроса об изъятии ребенка от неадекватного папы.

ИСТОЧНИК KP.RU