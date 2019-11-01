В октябре по электронным визам Петербург посетили 16 тысяч иностранных туристов

СЕГОДНЯ 17:12 2019-11-01T17:12:15+03:00

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С момента начала приема в Петербурге иностранных туристов по электронным визам, город посетили порядка 16 тысяч человек. В пятницу, 1 ноября, комитет по развитию туризма подвел итоги прошедшего месяца и рассказал, что в октябре на получение облегченного вида документа было подано более 29 тысяч заявок из 50 стран.

- Больше всего заявок на электронные визы поступили из Эстонии, Латвии, Финляндии, Германии и Франции. За октябрь возможностью по облегченному процессу посетить Северную столицу не воспользовались только граждане из Андорры, Ватикана и КНДР, - сообщили в Смольном.

Однако пока что у иностранцев иногда возникают проблемы во время заполнения анкет. Некоторые неправильно внесли номер паспорта, указали неправильную дату рождения и окончание срока действия визы. Среди желающих погостить в Петербурге таких оказалось всего три процента. Были и такие, кто попытался приехать в Северную столицу по электронной визе, выданной для визита в Калининград или Владивосток.

Оформлять бесплатные электронные визы гражданам 53 стран для посещения Петербурга начали с 1 октября 5019 года. Выдается она на 30 дней с возможностью пребывания в регионе в течение 8 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU