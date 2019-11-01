В октябре по электронным визам Петербург посетили 16 тысяч иностранных туристов
С момента начала приема в Петербурге иностранных туристов по электронным визам, город посетили порядка 16 тысяч человек. В пятницу, 1 ноября, комитет по развитию туризма подвел итоги прошедшего месяца и рассказал, что в октябре на получение облегченного вида документа было подано более 29 тысяч заявок из 50 стран.
- Больше всего заявок на электронные визы поступили из Эстонии, Латвии, Финляндии, Германии и Франции. За октябрь возможностью по облегченному процессу посетить Северную столицу не воспользовались только граждане из Андорры, Ватикана и КНДР, - сообщили в Смольном.
Однако пока что у иностранцев иногда возникают проблемы во время заполнения анкет. Некоторые неправильно внесли номер паспорта, указали неправильную дату рождения и окончание срока действия визы. Среди желающих погостить в Петербурге таких оказалось всего три процента. Были и такие, кто попытался приехать в Северную столицу по электронной визе, выданной для визита в Калининград или Владивосток.
Оформлять бесплатные электронные визы гражданам 53 стран для посещения Петербурга начали с 1 октября 5019 года. Выдается она на 30 дней с возможностью пребывания в регионе в течение 8 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU